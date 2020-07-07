الرئيسية | محليات وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا: خطة الضم سيكون لها عواقب خطيرة

وطنا اليوم-عمان:أكد وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا، خلال اجتماع عقد الثلاثاء، اتفاقهم على أن أي ضم لأراض فلسطينية محتلة سيكون انتهاكا للقانون الدولي ويهدد أسس عملية السلام.

وأكد الوزراء أيضا أنهم "لن يعترفوا بأي تغييرات في حدود عام 1967 لا يوافق عليها طرفا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، لافتين إلى أن "هذه الخطوة سيكون لها عواقب خطيرة على أمن واستقرار المنطقة وستشكل عقبة كبيرة أمام جهود تحقيق سلام شامل وعادل".

وأكد الوزراء التزامهم الشديد بحل الدولتين من خلال المفاوضات استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة

وشارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في الاجتماع الذي يضم وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأمين العام للجهاز الأوروبي للعمل الخارجي، لبحث المستجدات في القضية الفلسطينية والحالة الراهنة للعملية السلمية، ويعقد الاجتماع عبر آلية التواصل المرئي.

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