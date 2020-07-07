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تحويل ٤ منشآت للادعاء العام لارتكابهم مخالفات صحية حرجة
وطنا اليوم-عمان:صرح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء بأن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء قد قامت خلال (48) ساعة الماضية بتكثيف رقابتها على جميع المنشآت الغذائية في المملكة للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية والقواعد الفنية للاغذية حيث نفذت ما مجموعه (320) جولة تفتيشية نتج عنها إغلاق أربع منشآت بعد رصد سلبيات حرجة فيها ، كما تم ايقاف (14) منشأة عن العمل بشكل جزئي وتوجيه (162) انذاراً لتلك التي احتوت على سلبيات منخفظة الخطورة وتم تحويل (4) منشأة للادعاء العام لارتكابهم مخالفات صحية حرجة ، كما قامت الفرق باتلاف مواد غذائية لحوم ودواجن ومخللات ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري وبما مجموعه (112) كغم كما تم اتلاف (22) لتراً من المشروبات بموجب تقارير الفحوصات المخبرية.
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