الرئيسية | محليات الحكومة: ارتفاع اسعار المشتقات النفطية

وطنا اليوم-عمان:ارتفعت أسعار النفط والمشتقات النفطية عالميا خلال الأسبوع الأول من شهر تموز/ يوليو الحالي، مقارنة مع معدل أسعارها لشهر حزيران/ يونيو، بحسب نشرة أسبوعية تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وأشار التقرير إلى أن سعر خام برنت ارتفع في الأسبوع الأول من الشهر الحالي إلى 42.9 دولارا للبرميل، مقارنة مع سعره للشهر الماضي الذي بلغ 40 دولارا.

وأضاف أن البنزين أوكتان 90 سجّل سعرا بلغ 377.1 دولارا للطن، مقابل 363 دولارا في الشهر الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 3.9%، كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 386.9 دولار للطن، إلى 400.6 دولارات، وبنسبة ارتفاع بلغت 3.5%.

وارتفع سعر الديزل من 340.1 دولارا للطن إلى 367.9 دولارا للطن، وبنسبة ارتفاع بلغت 8.2%، كما ارتفع سعر الكاز من 316.7 دولارا للطن إلى 334 دولارا وبنسبة ارتفاع 5.5%.

أما سعر زيت الوقود، فقد ارتفع في الأسبوع الأول من الشهر الحالي إلى 233.6 دولارا للطن مقارنة مع السعر المسجل في الشهر الماضي، والبالغ 223.3 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 4.6%.

واستمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر تموز/ يوليو عند 345 دولارا للطن، مقارنة مع سعره المسجل في شهر حزيران / يونيو الماضي، الذي بلغ 335.2 دولارا.

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