ممثلو القطاع الزراعي يناقشون نقص العمالة وارتفاع أجورها

وطنا اليوم-عمان: ناقش ممثلو ورؤساء مؤسسات القطاع الخاص الزراعية، خلال اجتماع عقد في مقر جمعية التمور الاردنية، أبرز القضايا التي يواجهها القطاع الزراعي والمتمثلة في نقص العمالة المتاحة للقطاع، وارتفاع اجورها.

واكد المجتمعون في بيان صحفي الثلاثاء، أن سياسات الحكومة المتعلقة بالعمالة الوافدة، أدت إلى نقص كبير في الايدي العاملة وزيادة كبيرة في اجورها، ما يكبد القطاع والاقتصاد الوطني خسائر كبيرة، ويهدد بتوقف عجلة الانتاج الزراعي.

واتفق المجتمعون على عقد اجتماع لمجلس الشراكة الزراعية، بحضور وزير الزراعة لمناقشة تلك التحديات والوقوف على الحلول التي تحول دون تفاقم أزمة القطاع والعمالة الزراعية.