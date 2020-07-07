 وطنا نيوز -ممثلو القطاع الزراعي يناقشون نقص العمالة وارتفاع أجورها
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ممثلو القطاع الزراعي يناقشون نقص العمالة وارتفاع أجورها
التاريخ : 07-07-2020 12:01:18 المشاهدات: 733

وطنا اليوم-عمان: ناقش ممثلو ورؤساء مؤسسات القطاع الخاص الزراعية، خلال اجتماع عقد في مقر جمعية التمور الاردنية، أبرز القضايا التي يواجهها القطاع الزراعي والمتمثلة في نقص العمالة المتاحة للقطاع، وارتفاع اجورها.
واكد المجتمعون في بيان صحفي الثلاثاء، أن سياسات الحكومة المتعلقة بالعمالة الوافدة، أدت إلى نقص كبير في الايدي العاملة وزيادة كبيرة في اجورها، ما يكبد القطاع والاقتصاد الوطني خسائر كبيرة، ويهدد بتوقف عجلة الانتاج الزراعي.
واتفق المجتمعون على عقد اجتماع لمجلس الشراكة الزراعية، بحضور وزير الزراعة لمناقشة تلك التحديات والوقوف على الحلول التي تحول دون تفاقم أزمة القطاع والعمالة الزراعية.
ويعمل في القطاع الزراعي نحو 100 ألف عامل وافد، جلهم من الجنسية المصرية، وتعمل الحكومة على تنفيذ سياسة إحلال العمالة المحلية محل الوافدة.


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