|
اخر ما قاله الهاشمي قبل اغتياله بساعات
وطنا اليوم - اغتالت المليشيات الشيعية في بغداد قبل قليل الخبير الامني هشام الهاشمي حيث غرد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قبل اغتياله بساعه قائلا:
تاكدت الانقسامات العراقية ب:
1-عرف المحاصصة الذي جاء به الاحتلال "شيعة، سنة، كرد، تركمان، اقليات" الذي جوهر العراق في مكونات.
2-الأحزاب المسيطرة "الشيعية، السنية، الكردية، التركمانية.." التي أرادت تاكيد مكاسبها عبر الانقسام.
3-الأحزاب الدينية التي استبدلت التنافس الحزبي بالطائف.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|