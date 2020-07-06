اخر ما قاله الهاشمي قبل اغتياله بساعات

وطنا اليوم - اغتالت المليشيات الشيعية في بغداد قبل قليل الخبير الامني هشام الهاشمي حيث غرد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قبل اغتياله بساعه قائلا:

تاكدت الانقسامات العراقية ب:

1-عرف المحاصصة الذي جاء به الاحتلال "شيعة، سنة، كرد، تركمان، اقليات" الذي جوهر العراق في مكونات.

2-الأحزاب المسيطرة "الشيعية، السنية، الكردية، التركمانية.." التي أرادت تاكيد مكاسبها عبر الانقسام.

3-الأحزاب الدينية التي استبدلت التنافس الحزبي بالطائف.