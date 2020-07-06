الرئيسية | محليات إجلاء 27 أردنياً وفلسطينياً من جنوب إفريقيا الليلة

وطنا اليوم-عمان:تصل إلى مطار الملكة علياء الدولي، ليلة الاثنين، طائرة تقل 27 أردنيًا وفلسطينياً، وذلك ضمن خطة إعادة الأردنيين، ومن تقطعت بهم السبل في الخارج من جنوب إفريقيا، حسب السفير الأردني هناك ابراهيم العواودة.

وقال السفير العواودة، لقناة "المملكة"، إنّه "غادر على متن الطائرة التي أقلعت من مطار جوهانسبرغ؛ 13 أردنيا، و14 فلسطينيا، حيث سيخضع الأردنيون جميعاً للحجر الصحي الإلزامي".

وأضاف: "جرى التنسيق للرحلة من قبل سفارة المملكة بالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وخلية الأزمة في عمّان"، حيث إنّ التنسيق جاء بعد الإغلاقات بسبب أزمة فيروس كورونا (كوفيد19).

وأشار السفير إلى أنّ تسهيل عودة الفلسطينيين جاء بعد طلب سفارة فلسطين في جنوب إفريقيا باجلاء مواطنيها عبر الرحلة، حيث إنّ وزارة الخارجية وخلية الأزمة سهلت إجراءات الفلسطينيين لنقلهم إلى الأراضي الفلسطينية.

ووافق الأردن على فتح مطار الملكة علياء الدولي لإجلاء الرعايا الفلسطينيين العالقين في العديد من الدول من المواطنين والطلبة.

وأشادت الحكومة الفلسطينية، بالجهود الأردنية الداعمة للشعب الفلسطيني.

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