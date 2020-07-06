صور / رئيس هيئة الأركان المشتركة يخرج دورة مرشحي الطيران /49

وطنا اليوم - مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الإثنين، حفل تخريج دورة مرشحي الطيران/49، في كلية الملك الحسين الجوية, بحضور قائد سلاح الجو الملكي، وآمر كلية الملك الحسين الجوية.

وبُدئ الاحتفال بالسلام الملكي ثم تفقد راعي الحفل طابور الخريجين.

وألقى مفتي القوات المسلحة الأردنية العميد الدكتور ماجد سالم الدراوشة كلمة قال فيها: "اليوم نزف لكم وللوطن كوكبة من الأبطال، تنطلق كسهام من جُعَبِها، وسيوفِ حق أُستلّت من أغمادها, لتقف سداً منيعاً في وجه كل من تسول له نفسه أن يطأ هذه الأرض المباركة او يحلق في سمائها، إنهم ثلة مؤمنة ازدانت بالإيمان ونقاء العقيدة والخلق القويم، أقسموا على الولاء والانتماء لحمل الرسالة وشرف المسؤولية، بصدق وأمانة وإخلاص، ليكونوا قرّة عين لقائدنا الأعلى، ويداً لصون كرامة الوطن وعزته، وحفظ منجزاته ومكتسباته، إنهم صناعة أردنية بأعين هاشمية حكيمة، مؤمنون بعقيدتهم، متمسكون بدينهم, متسلحون بإيمانهم، ومتوكلون على ربهم".

وقال آمر الكلية في كلمته: "في هذا اليوم المبارك تتشرف كلية الملك الحسين الجوية بتخريج دفعة جديدة من حماة الوطن وصقور السماء, الذين اختاروا الانضواء تحت راية الشرف والفداء، للذود عن حمى الوطن".

وأضاف أن الخريجين من النشامى والنشميات أتموا جميع المتطلبات الأكاديمية والعملية بكل مهنية واحتراف، وتم منحهم درجة البكالوريوس في علوم الطيران متسلحين بالمعرفة العسكرية والأكاديمية, شعارهم حب الوطن والإخلاص للعرش المفدى.

وقلّد اللواء الركن الحنيطي الأجنحة للخريجين، ووزّع الجوائز التقديرية على الفائزين بالمراكز الأولى في تخصصاتهم.

وشاهد رئيس هيئة الأركان المشتركة والحضور استعراضاً عسكرياً جوياً نفذته طائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة والعامودية، ونال الاستعراض إعجاب الحضور.

حضر الاحتفال عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي, والملحقين العسكريين.

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