الرئيسية | محليات الملكة والاميرة ايمان تزوران بيتي البركة والورد للسياحة

وطنا اليوم-عمان:اطلعت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم ترافقها الأميرة ايمان بنت عبدالله على الانشطة التراثية والسياحية التي تقدمها شركة وجهات البركة في أم قيس بمحافظة اربد، كشركة متخصصة بالسياحة المستدامة.

والتقت جلالتها مجموعة من السيدات المشاركات في جلسات لتعليم صناعة السلال التقليدية وتهديب الشماغ والطبخ وشاركت بصناعة قراص العيد واطلعت على المنتجات التراثية للقرية.

وقالت مؤسسة شركة وجهات البركة منى حداد ان انشطة الشركة تتم من خلال التعاون مع المجتمعات المحلية في مواقع سياحية وتراثية لبناء خبرات سياحية تسلط الضوء على الثقافات المحلية، وتوفر الفرصة للتواصل مع اهالي المجتمعات المحلية والاستمتاع بتجربة السياحة الريفية.

وتعمل الشركة مع اكثر من 130 اسرة محلية لتوفير وجبات تراثية ومنتجات من المزرعة الى المائدة، وذلك لضمان الاستفادة الاقتصادية للاهالي بحيث تستفيد المنطقة من ما نسبته 75 بالمائة من عوائد الدخل السياحي لهذه الشركة.

كما اطلعت جلالتها والاميرة ايمان في بيت الورد على المنتجات الزراعية واشجار ونباتات الزينة وتم استعراض تقنية "كرات البذور" المستخدمة لديهم لحماية البذور من الطيور والانجرافات.

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