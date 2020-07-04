الرئيسية | محليات ولي العهد يشيد بجهود موظفي أمانة عمّان خلال أزمة كورونا

وطنا اليوم-عمان:أشاد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بجهود العاملين في أمانة عمّان الكبرى خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

ونقل سموه، خلال لقائه الاثنين، بحضور أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، عدداً من رؤساء الأقسام ومديري الدوائر في مقر الأمانة، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني لجميع العاملين في الأمانة، مؤكداً سموه تقدير جلالة الملك للدور الذي يقومون به لاحتواء الفيروس.

وعبر سموه عن فخره واعتزازه بجميع العاملين في الميدان، ولكل من ساهم في الوصول إلى مستوى معتدل ضمن مؤشرات الخطر الصحي.

بدوره، أعرب الشواربة عن تقديره لاهتمام جلالة الملك وسمو ولي العهد بجهود أمانة عمان خلال الأزمة التي تمثلت بمهام وقائية وخدماتية، مثل عمليات التعقيم العام، وحملات النظافة في البؤر ومناطق الحجر، وتقديم الخدمات الإلكترونية والتواصل المستمر مع المواطنين عبر مختلف قنوات الاتصال، والتنسيق والتعاون مع مختلف المؤسسات الرسمية.

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