3 إصابات جديدة بكورونا في الأردن

وطنا اليوم-عمان:سجل الأردن، الإثنين، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها غير محلية.

وتاليا الإيجاز الصحفي اليومي الصادر عن رئاسة الوزراء:

الإصابات والشفاء والفحوصات:

- سُجِّلت اليوم (3) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها خارجيّة، وعلى النحو الآتي:

- حالتان بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر. (من السعوديّة)

- حالة من مركز حدود الكرامة لشخص من جنسيّة عربيّة، تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1167) حالة.

- سُجِّلت أيضاً (15) حالة شفاء لهذا اليوم، (14) في مستشفى الأمير حمزة، و(1) من مستشفى الملكة علياء.

- تمّ إجراء (5365) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (426258) فحصاً.

إجراءات أخرى:

- سيتمّ غداً إطلاق تطبيق (صحتك) الذي يزوّد مستخدميه بأحدث المعلومات والأخبار والاكتشافات المتعلّقة بفيروس كورونا في العالم، بالإضافة إلى احتوائه على إرشادات صحيّة وتحذيرات وتنبيهات تتعلّق بمستجدّات الحالة الوبائيّة.

- بلغ عدد مستخدمي تطبيق (أمان) في المملكة أكثر من (700) ألف مستخدم، وتجدّد وزارة الصحّة التأكيد على أهميّة استخـدام التطبـيق للحماية من مخالـطة الأشخـاص المصـابين، والكشف عن حالات الإصابة – لا قدّر الله – في وقت مبكّر. كما تؤكّد الوزارة ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي.