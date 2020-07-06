الرئيسية | محليات المستفيدون من صندوق اسكان ضباط الجيش (اسماء)

وطنا اليوم-عمان:اعلنت القوات المسلحة كشفا بأسماء المستحقين للقروض الإسكانية لشهر تموز والبالغ عددهم ( 504 ) مستفيد والتي تم تحويلها الى بنك القاهرة عمان وفروعه داخل المملكة. على المذكورين مراجعة البنك لاستلام مستحقاتهم. وعلى كل من لم يرد اسمه ضمن الكشف المرفق ضرورة الاتصال بالرقم (0772502051) خلال ساعات الدوام الرسمي . لقراءة الاسماء انقر هنا

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