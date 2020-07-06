الرئيسية | محليات رفض توصية بإعادة فتح قاعات الأفراح والمؤتمرات

وطنا اليوم-عمان:كشفت مصادر مطلعة رفض وزارة الصحة توصية من لجنة الأوبئة بفتح صالات الأفراح وقاعات المؤتمرات والأسواق الشعبية.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها ، إن لجنة الأوبئة كانت قد تقدمت بتوصية لفتح صالات الأفراح وقاعات المؤتمرات والأسواق الشعبية ضمن شروط محددة تراعي السلامة العامة إلا أن الصحة رفضت.

وأضافت أن رفض الصحة جاء لاعتبارات عديدة أهمها الخطورة العالية التي تنطوي عليها إعادة فتح تلك القطاعات بسبب الاكتظاظ والاختلاط الكبير بين روادها.

وأشارت المصادر إلى أن التوصية تضمنت شروطا مشددة تراعي قواعد التباعد الاجتماعي والسلامة العامة وإجراءات عملية من شأنها التقليل من انتقال العدوى في حال وجود إصابات.

وبينت أن الصحة ترى أنه من المبكر إعادة فتح تلك القطاعات في الوقت الحالي خاصة مع ازدياد أعداد الإصابات بالفيروس حول العالم والحديث عن موجة ثانية محتملة أشد قسوة من الأولى.

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