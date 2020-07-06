الرئيسية | محليات أكبر صُحف الأردن تُعاني ماليًّا ..والعاملون:رواتبنا حقوق

وطنا اليوم-عمان:علم أنه جرى اختيار وزير الزراعة الاسبق المهندس خالد الحنيفات رئيسا لمجلس إدارة صحيفة الرأي.

وبحسب مصادر وافق الحنيفات اليوم الاثنين على تسلمه الموقع.

الى ذلك يتدهور الوضع المالي والمهني في أبرز الصحف اليومية الأردنية التقليدية الورقية، لكنّه وصل إلى مستويات الاعتصام والاحتجاج في أكبر صحف الحكومة الأردنية وهي يومية الرأي العريقة وسط صمت نقابة الصحفيين وعدم وجود مؤشّرات على “حل حكومي”.

ودعا صحفيون وإداريون في جريدة الرأي، للمشاركة في الوقفة الاحجتاجية التي ستُقام ظهر غد الثلاثاء.

وتأتي الوقفة التي ستقام على مدخل المؤسسة بناء على المهلة التي طلبها المدير العام لتأمين الرواتب تحت عنوان “رواتبنا حقوق وليست تنفيعات.

ويتحدّث العاملون في الصحيفة عن تأخّر غير مسبوق في الرواتب للشهر الرابع على التّوالي مع توزيع مكافآت فقط.

وكانت أوامر الدفاع قد حظرت طباعة الورق خلال أزمة كورونا لأكثر من شهرين ونصف لكن الصحف اليومية عموما تعاني ماليا.

وصرح الناطق باسم الحكومة الوزير أمجد العضايلة بأن الحكومة تُحاول مساعدة صناعة الصحافة لكنّ إعادة الهيكلة هي الأساس اليوم.

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