الرئيسية | محليات هام للمستفيدين من مكرمة أبناء العسكريين

وطنا اليوم-عمان:تعلن القيادة العامـة للقـوات المسلحة الاردنيـة-الجيش العربي/مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية ومن ضمن خطة التطوير والتحديث المستمر وتنفيذاً لتوجيهات رئيس هيئة الأركان المشتركة، تم تحويل آلية تقديم طلبات الاستفادة من بعثة المكرمة الملكية السامية لأبناء العسكريين العاملين والمتقاعدين في الجيش العربي والأجهزة الأمنية من نظام العمل اليدوي الى نظام العمل الإلكتروني،وسيتم تقديم طلبات الاستفادة من بعثة المكرمة الملكية السامية للدراسة في الجامعـات وكليات المجتمع الأردنية الحكومية للعام الدراسـي 2020/2021 من خلال الموقع الالكتروني (demc.jaf.mil.jo)وبالتزامن مع بدء موعد التقديم لطلبات وحدة تنسيق القبول الموحد بعد ظهور نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، علماً بأن جميع الإرشادات والتعليمات وطريقة الدفع الإلكتروني منشورة داخل موقع المديرية الإلكتروني المذكور أعلاه.

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