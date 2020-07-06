الرئيسية | محليات هجوم اسلامي نادر على تصريحات الطراونة

وطنا اليوم-عمان:ندد حزب جبهة العمل الاسلامي الأردني في آخر بيان له بما أسماه “إجراءات أمنية” لا تنسجم مع موقف الدولة الرسمي بخصوص التصدي شعبيا لمشروع الضم الإسرائيلي.

واستهجن أكبر أحزاب المعارضة في بيان منع الأجهزة الأمنية الجمعة الماضية لنخبة من أبناء الوطن الأردني من التجمّع أمام مقر السفارة الأمريكية في العاصمة عمّان لإقامة سلسلة بشرية اعتراضا على صفقة القرن ومشروع الضم.

واعتبر البيان ما حصل اعتداء سافر على حريات التعبير في وقت تعتدي فيه المشاريع الإسرائيلية والأمريكية على الشعبين الأردني والفلسطيني.

وكانت قوات الدرك قد سمحت بالتظاهرة لكنّها قرّرت منع المشاركين بعد صلاة الجماعة من الوصول لمقر السفارة الأمريكية في ضاحية عبدون الراقية بالعاصمة.

وطالب الحزب بتلاحم الموقفين الشعبي والرسمي واعتبر ما حصل يتناقض مع التصريحات الرسمية.

كما هاجم البيان نفسه تصريحات منقولة لرئيس الوزراء الأسبق الدكتور فايز الطراونة وسؤاله المثير للجدل: شو دخل الأردن بمشروع الضم؟

واعتبر البيان أن تصريحات الطراونة تنم عن جهل بعض قيادات الصف الأول في الدولة والمسؤولين بالمخاطر التي يمثّلها مشروع الضم على الأردن دولة ونظاما وشعبا.

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