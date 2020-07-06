الرئيسية | محليات حقيقة تسرب الصرف الصحي من مستشفى الحسين

وطنا اليوم-عمان:اصدرت مديرية الشؤون الصحية في محافظة البلقاء بياناً توضحياً حول ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن وجود فيضان لشبكة الصرف الصحي في مستشفى الحسين السلط الجديد وتالياً نص البيان:

اولا: الصور قديمة وتعود لفصل الشتاء الماضي حيث كان هناك تجمع لمياة الامطار وتم ازالة عدد من احجار السور لتصريفها وتم معالجة الموضوع بوقته.

ثانيا:ان عملية فيضان الصرف الصحي التي حدثت امس هي من خطوط الصرف الصحي المجاوره للمستشفى وخارج اسواره ولا علاقة لشبكة الصرف الصحي بالمستشفى والمسؤول عنها سلطة المياه ومديرية مياة البلقاء.

ثالثا:تستغرب وتستنكر وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية في البلقاء الهجمة المبرمجه عليها من قبل البعض وعبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحاولات تشويه صورتها والتقليل من حجم العمل في الوقت الذي تنشغل فيه المديرية بتحقيق انجازات طبية تمثلت في اجراء ما يزيد عن 45 عملية قسطرة قلبية في مستشفى الحسين/السلط الجديد بالاضافة للمباشرة اليوم بعمليات التصوير للرنين المغناطيسي حيث يوجد 16 صورة مبرمجه على البرنامج لتصويرها، وغيرها العديد العديد من الاعمال والانجازات وجهود كوادرنا في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد وخلو المحافظة من اي اصابات حاليا وعدم انتشار المرض فيها.

رابعا: اننا نحترم ونجل دور الاعلام في رصد الملاحظات وقضايا المواطنين ولكننا في نفس الوقت كنا نامل ان يتم التاكد من صحة الصور والمعلومات قبل النشر حيث ان هواتفنا مفتوحه ومتاحه طوال الوقت ونحن على تواصل مستمر مع جميع وسائل الاعلام.

مدير الشؤون الصحية في محافظة البلقاء .. الدكتور وائل العزب

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