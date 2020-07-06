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دولة الاحتلال : الملك عبدالله هو الوحيد الرافض لمخططات الضم
وطنا اليوم-عمان:قالت صحف عبرية أن معظم القادة العرب بعثوا برسائل مطمئنة إلى "إسرائيل" بشأن قضية ضم الضفة الغربية والاغوار وأكدوا أنهم غير مبالين بمخطط فرض السيادة الإسرائيلية .
ووفقا لزعم الصحف فإن قادة دول عربية قالوا إنهم غير مبالين بمخطط الضم على عكس الملك عبدالله الثاني الذي يعارض بشدة على الرغم من أن مصلحة الاردن تتطلب وجود الجيش الإسرائيلي على الحدود الغربية. وان معارضة الاردن تأتي خشية رد فعل الشارع الأردني على الخطوة إلاسرائيلية.
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