الرئيسية | محليات تنظيم الاتصالات تكشف سبب زيادة شكاوى خدمات الإنترنت

وطنا اليوم-عمان:أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة نظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور، الاثنين، أن مجموع الشكاوى الواردة للهيئة من قبل المستفيدين من خدمات الاتصالات في المملكة لشهر أيار/مايو الماضي بلغت (320) شكوى من مجموع اتصالات واردة بلغت (953) مكالمة توزعت بين شكوى جديدة واستفسار ومتابعة للشكاوى.

وأضاف في بيان، أنه "تم معالجة ما مجموعه (290) شكوى وبنسبة (91%) تقريباً من المجموع الكلي للشكاوى".

وبلغت نسبة الشكاوى المتعلقة بخدمات الانترنت (78%) من المجموع الكلي للشكاوى الواردة، فيما بلغت نسبة الشكاوى المتعلقة بخدمات الهواتف المتنقلة ما نسبته (21%) ونسبة الشكاوى المتعلقة بخدمة الهاتف الثابت (1%).

ورجح الجبور أن الزيادة في نسبة الشكاوى المتعلقة بخدمات الإنترنت خلال الفترة الماضية تعود إلى اعتماد المستفيدين على خدمات الإنترنت في تسهيل الأعمال، الأمر الذي سبب في زيادة استخدام الإنترنت خلال فترة جائحة كورونا، ويعود ذلك إلى التوجه العام نحو الدراسة والعمل عن بُعد، بالإضافة ظروف الحجر التي جعلت من متابعة الأخبار وآخر تطورات الوضع الوبائي على الإنترنت مصدراً هاماً لهم.

"تم التعامل مع الشكاوى ومنذ شهر آذار من خلال القسم المخصص لتلقي ومتابعة الشكاوى ومن خلال عدة قنوات مخصصة لهذه الغاية تمثلت باتاحة المجال للاتصال عبر رقم المجاني (117000)، إضافة إلى البريد الإلكتروني (COMPLAINTS&ENQUIRIES@TRC.GOV.JO)، وصفحة الهيئة على الفيسبوك: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات - TRC Jordan، والموقع الالكتروني للهيئة والمرتبط بشكل مباشر مع النظام المؤتمت لتلقي ومتابعة الشكاوى.

وتم متابعة الشكاوى من خلال ضباط ارتباط شركات الاتصالات المعتمدين لدى الهيئة لهذه الغاية والتواصل مع مقدمي هذه الشكاوى للتحقق من حل الشكاوى المقدمة من قبلهم وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة.

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