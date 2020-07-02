الرئيسية | محليات اتلاف أطنان مخللات متعفنة واغلاق مصنع بالشمع الأحمر في عمان

وطنا اليوم-عمان:ضبطت كوادر لجنة السلامة العامة في لواء القويسمة بالعاصمة عمان مصنع مخللات "متعفنة" غير صالحة للاستهلاك البشري.

وقامت اللجنة المكونة من متصرفية لواء القويسمة، وأمانة عمان الكبرى، ووزارة الصناعة والتجارة، والأجهزة الأمنية، بإغلاق المصنع بالشمع الأحمر، واتلاف كمات كبيرة من المخللات المتعفنة التي لا تصلح للاستهلاك البشري.

وتقدر كمية المخللات الموجودة في المصنع بـ 7 أطنان.

الدكتورة ربى الشوابكة رئيسة مركز تفتيش جنوب عمان، في الأمانة، قالت إن كوادر الأمانة ومتصرفية القويسمة ووزارة الصناعة عملت على اتلاف كميات كبيرة من المخللات، وأخد الكمية المتبقية الى المختبرات لفحصها.

وناشد متصرف لواء القويسمة رائد الجعافرة المُصنّع الأردني ان يكون على قدر المسؤولية، وان يلتزم المواطن بشروط السلامة العامة.

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