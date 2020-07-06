الأردن يحدد الشروط والدول المسموح لأفرادها بالدخول لتلقي العلاج

وطنا اليوم-عمان:أعلنت الحكومة أمس الأحد، عن جاهزيتها لاستقبال الراغبين بالقدوم الى المملكة لغايات العلاج، وذلك عن طريق تقديم المرضى لطلباتهم بالقدوم عبر الموقع الإلكتروني "www.salamtak.gov.jo"، الذي يتم من خلاله الرد على الطلب بالموافقة أو الرفض إلكترونيا خلال 24 ساعة.

وبحسب الموقع الالكتروني، وفيما يخص الدول التي يسمح لأفرادها بتلقي العلاج في المملكة، جرى السماح في الفترة الحالية لجميع دول الخليج العربي، وفلسطين والعراق وليبيا والجزائر والسودان واليمن وقبرص.

ويوفر الموقع عددا من الحزم الطبية كعمليات القلب، والعظام، وزراعة الكلى، وزراعة القوقعة، وتكميم المعدة، وغيرها من العمليات والخدمات العلاجية، بالإضافة الى عرض أسعار وتكاليف العمليات والخدمات المقدمة من قبل المستشفيات الخاصة المشاركة بالموقع حتى الآن، والبالغ عددها 20 مستشفى.

ويشترط على المرضى والمرافقين القادمين، إجراء فحص كورونا قبل الوصول إلى المملكة بـ 72 ساعة كحد أقصى، ومن ثم يتم إجراؤه مرة أخرى داخل المستشفى المحدد في المملكة في اليوم الأول، وتكرار الفحص في اليوم السابع واليوم الرابع عشر، وفي حال كان المريض أو احد مرافقيه مصابا بفيروس كورونا، سيتم نقلهم الى مستشفى الأمير حمزة لتلقي العلاج.

وبشأن الحجر الصحي أظهر الموقع، أنه سيطلب من القادمين الالتزام بالحجر لمدة 14 يوماً، سواء في المستشفى المحدد أو الفندق، يلي ذلك حجرٌ منزلي في الفندق أيضًا لمدة 14 يوما اضافية، مع العلم أن هذه الفترات قابلة للتعديل والتغيير حسب تعليمات وزارة الصحة.

وبشأن المعلومات المطلوبة للحصول على موافقة القدوم الى الاردن للعلاج، يتطلب من المريض تعبئة بياناته الشخصية التي تتضمن جنسية مقدم الطلب "المريض"، بلد الإقامة، الاسم الرباعي، صورة عن جواز السفر ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

ويسمح لشخصين بالحد الأعلى بمرافقة المريض، ولا يشترط على المرافق أن يكون من أقارب المريض، حيث يُطلب من المريض تعبئة بيانات المرافقين والتي تتضمن أسماءهم وصلة القرابة/العلاقة، وصور جوازات سفرهم.

وأظهر الموقع أنه على المريض تعبئة خانة توضح إن كان يريد استكمال علاجه أم أنه علاج يقدم لأول مرة، إضافة إلى تقرير طبي لحالته، واختيار المستشفى وطريقة القدوم إلى الأردن براً أم جواً.

وفيما يخص آلية دخول المريض ومرافقيه عن طريق البر أو الجو، أشار الموقع الى أن المستشفى المختار من قبل المريض، يتحمل جميع إجراءات نقل المريض ومرافقيه سواء من المطار أو الحدود البرية إلى المستشفى أو إلى الفندق المخصص للحجر بعد انتهاء مرحلة العلاج، وباستخدام المركبة التي تتناسب مع حالة المريض الصحية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتعليمات النقل البري وعدم الوقوف بتاتًا على الطريق حتى الوصول إلى المستشفى.

وضمن إجراءات نقل المريض من المستشفى إلى فنادق الحجر، سيتم نقله إلى فندق الحجر الذي اختاره حسب ترتيبات المستشفى، وباستخدام السيارة التي تتناسب مع حالة المريض الصحية.

وبشأن آلية تقديم تأشيرة الدخول إلى الأردن من قبل المريض ومرافقيه في حال الحاجة الى التأشيرة، سيتم تقديمها من خلال المستشفى بالنيابة عن المريض وذلك بعد الحصول على الموافقة للقدوم من أجل العلاج عبر الموقع الإلكتروني "سلامتك" ، وستقوم المستشفى بإشعار المريض ومرافقيه عند الموافقة على منحهم تأشيرة الدخول.

وحول آلية الدفع الإلكتروني، يتم العمل حالياً على تفعيلها من خلال الموقع الإلكتروني "سلامتك"، وذلك للتسهيل على المرضى عند قدومهم إلى المملكة والاستفادة من الخصومات المقدمة عند الدفع المسبق.

وأظهر الموقع أنه يمكن للمريض ومرافقيه البقاء في المملكة بعد الانتهاء من تلقي العلاج، مع مراعاة المدة المتبقية لتأشيراتهم واتباع تعليمات السلامة العامة والوقاية من فيروس كورونا المعمول بها في وزارة الصحة الأردنية.

وفيما يخص آلية حجز الفنادق لغايات الحجر الصحي الإلزامي، تم اختيار مجموعة من الفنادق المعتمدة للحجر الصحي الإلزامي من فئة 3 و4 و5 نجوم، وسيتم مشاركة القائمة المتاحة من خلال المستشفى.

وسيتم دعوة القادمين الى تحميل وتفعيل تطبيق "أمان" فور وصولهم إلى المملكة، وذلك للحفاظ على سلامتهم، وهو تطبيق الكتروني أطلقته الحكومة لمتابعة حالات كورونا المشتبه بها في المملكة ورصدها، والتأكد من وضع المخالطين وتتبعهم.

وخصصت وزارة الصحة للمرضى، خطا ساخنا للشكاوى والاستفسارات الخاصة بالسياحة العلاجية وهو0096265004545.