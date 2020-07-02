الرئيسية | محليات التربية :ما نشر على مواقع التواصل عار عن الصحة

وطنا اليوم-عمان:نفى مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم نواف العجارمة، اليوم الاثنين، وجود خطأ في اختبار اللغة الانجليزية لطلبة التوجيهي.

وقال العجارمة إن الامتحان خالٍ من أي خطأ، مبيناً أن ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عار عن الصحة.

وأضاف أن الشكوى التي تفيد بوجود اجابتين صحيحتين لسؤال واحد في امتحان اللغة الانجليزية لم ترد إلى وزارة التربية والتعليم، موضحا أنه في حال تم اكتشاف هذا الخطأ سيتم التعامل معه على الفور.

وتوجه للامتحان في اليوم الأول 132062 طالبا وطالبة من أصل 178217 يشكلون العدد الإجمالي للمشتركين الذي سجلوا لأداء الامتحان هذا العام.

وكشف العجارمة، الاثنين، عن وقوع 38 مخالفة من قبل طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" خلال المبحثين اللذين تم تقديمهما.

وأضاف لـ "المملكة"، أن "المخالفات توزعت على حرمان من تقديم المبحث، أو حرمان من تقديم دورة، أو حرمان من تقديم دورتين".

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في وقت سابق، إن مشرفي إحدى قاعات الثانوية العامة ورجال الأمن العام وعناصر من الشرطة النسائية المتواجدين لحماية امتحانات الثانوية العامة في لواء الرصيفة اشتبهوا بشخص حاول تقديم الامتحان اليوم، وكان يغطي وجهه، ويرتدي ملابس نسائية.

وأضاف في بيان، أنه "جرى ضبط الشخص بالتعاون مع مشرفي القاعة، وبعد تدقيق هويته تبين بأنه شاب انتحل شخصية طالبة، وحاول تقديم الامتحان نيابة عنها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ".

وبدأ نحو 178 ألف طالب وطالبة بتقديم امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" مع التزامهم بشروط السلامة العامة بموجب الدليل الإرشادي الذي يلزمهم بلبس الكمامات داخل قاعات ومراكز الامتحان ، فيما ترك لبس القفازات اختياريا.

وبحسب وزارة التربية بدأ الأربعاء (الأول من تموز) امتحان الثانوية العامة، وينتهي في (23) من الشهر ذاته، بمشاركة 178217 طالبا وطالبة.

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