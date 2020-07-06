الرئيسية | محليات المشاقبة يوضح حول موعد صرف الدعم التكميلي

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الاعلامي لصندوق المعونة الوطنية ناجح صوالحة ، انه سيتم صرف الدفعة الثانية من برنامج الدعم التكميلي الأسبوع المقبل لـ 50 ألف أسرة .

وأوضح أن الصندوق يقوم بمتابعة ما يطرأ من مستجدات على دخل وحالة كل أسرة ، لافتا أنه في حال تحسن دخلها فهذا يعني خروجها من البرنامج الدعم التكميلي .

وبين مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة في تصريحات سابقة ، أن عدد المواطنين المنتفعين من الدعم التكميلي 50ألف مواطن ، حيث تم الصرف ل 25الف منهم في نهاية العام الماضي 2019 بمبلغ يقدر ب 13 مليون دينار ، أما ال 25ألف مواطن المتبقين سيتم صرف الدعم لهم خلال الأشهر المقبلة لسنة 2020 .

وأضاف المشاقبة أن صندوق المعونة (الدعم التكميلي ) سيقدم للمواطنين المساعدة الكاملة في كيفية تعبئة الطلب وانشاء المحفظة الالكترونية التي من خلالها صرف الدعم التكميلي

وأشار في تصريحه الى أن الدعم التكميلي يختلف عن دعم الخبز ، فالأخير يتم صرفه مرة واحدة كل عام ويعتبر أشمل وأكبر أما التكميلي فيتم صرفه كل 3 شهور بمعدل 4 مرات في السنة الواحدة وهو يشمل الأسر المحتاجة

ولفت المشاقبة أن هناك نتائج قياس يتم اخذها بعين الاعتبار عند صرف الدعم التكميلي مثل عدد أفراد الأسرة ، وجود أفراد فيها بالجامعات ، سكن الأسرة ومدى قربها من الخدمات ، القروض التي أخذتها الأسرة وغيرها

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