الرئيسية | محليات العضايلة : الوباء لم ينتهِ ومستمرون بالحظر ليلاَ

وطنا اليوم-عمان:أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة، أن المطارات ستفتح فقط أمام السياحة العلاجية في المرحلة الحالية، ولن تفتح كما كانت سابقا.

وأضاف العضايلة في تصريحات لإذاعة حياة ، الاثنين، بأن الحكومة تدرس اصدار قرار بفتح السياحة بشكل كامل قبل نهاية الشهر الحالي للدول الخضراء وبائيا، ضمن معايير أردنية خالصة للتعامل مع السياح.

وبين أنه سيتم حجر القادمين من الدول الموبوءة لفيروس كورونا لمدة أسبوعين ومتابعتهم واجراء الفحوصات المستمرة لهم، مبيناً بأن المغترب الأردني في الخليج سيتم حجره لمدة أسبوعين بشكل إلزامي، ولا توجد أي ضمانات لعودته.

وأكد أن كل من يغادر من العمالة الوافدة لن يستطيع العودة إلى الأردن، موضحاً بأن العودة فقط مفتوحة أمام الأردنيين الذين تقطعت بهم السبل.

وفيما يخص قانون الدفاع وفرض حظر التجوال أشار العضايلة إلى استمرار الحظر ليلا لمساعدة الجهود الطبية في حصر الوباء ومنع تفشيه، لأن الوباء لم ينتهِ والخطورة قائمة وعلينا الحذر.

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