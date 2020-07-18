البترول الكويتية تنفي ماتداولته مواقع أردنية حول وجود فرص عمل

وطنا اليوم - نفت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة صحة ما تداولته بعض الحسابات في منصات التواصل الاجتماعي عن وجود تعاون بينها وبين وزارة العمل الأردنية لتوفير فرص وظيفية لمواطني المملكة الأردنية بالقطاع النفطي الكويتي من حملة الشهادة الجامعية والدبلوم والثانوية العامة، مؤكدة عدم وجود أي تعاون سابق أو لاحق حتى تاريخه بين الطرفين.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الأحد، إنها تتبع أسسا خاصة بالإعلان عن فرص التوظيف بالمؤسسة وشركاتها التابعة والتي يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر الموقع الرسمي للمؤسسة والصحف المحلية اليومية بدولة الكويت.

وشددت مؤسسة البترول الكويتية على التزامها التام بوقف تعيين العمالة الوافدة في المؤسسة وشركاتها التابعة وتقنين عددهم في العقود الخاصة وعقود المقاولات تماشيا مع السياسة العامة لدولة الكويت