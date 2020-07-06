لجنة الاطباء تقاضي المعتدين على كوادر البشير

وطنا اليوم-عمان:استنكرت لجنة ممارسة صلاحيات مجلس نقابة الاطباء الاعتداء الذي تعرض له اطباء في مستشفى البشير مساء امس.
وقالت اللجنة انها تابعت الاعتداء وحالة الاطباء المعتدى عليهم جسديا ونفسيا، وانها قامت بتكليف محامي النقابة لمتابعة كافة الإجراءات القانونية والقضائية بحق المعتدين، وبانها ستقوم برفع دعوى قضائية بحق كل من سوّلت لهم انفسهم الاعتداء على الاطباء اثناء تاديتهم لواجبهم الانساني دون كلل أو ملل، وانها لن تتنازل عن حقوق الاطباء.
وقالت الناطق الإعلامي باسم اللجنة الدكتورة ميسم عكروش بأن اللجنة عقدت صباح اليوم اجتماعا استثنائيا تباحثت فيه بكافة السبل التي من شأنها حماية الاطباء منتسبي النقابة أثناء تأدية واجبهم، وانها قررت تكليف محامي النقابة السير بإجراءات الدعوى القضائية لدى المحاكم ضد المعتدين، مع التاكيد على عدم التنازل عن هذا الحق تحت اي ظرف كان.