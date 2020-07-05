الرئيسية | محليات كهرباء اربد تستعين بالامن بعد تعرض احد كوادرها لاعتداء

وطنا اليوم-عمان:اوضحت شركة كهرباء اربد انها اضطرت للاستعانة بعدد من أفراد القوات الامنية الذين يعملون لديها كضابطة عدلية لتنفيذ اجراءات فصل التيار الكهربائي عن ثلاثة مشتركين بعد تعرض احد كوادر الشركة العامل مع فرق فصل التيار امس لاعتداء من قبل احد المشتركين، والذي ترتبت عليه ذمم مالية لأكثر من15 شهرا.

وقال الناطق الرسمي باسم الشركة عصمت طويق ان الشركة اضطرت للاستعانة بقوة امنية بسيطة ومحدودة لحماية كوادرها العاملة في الميدان خاصة بعد حادثة الاعتداء امس على احدهم الذي يرقد على سرير الشفاء بالمستشفى التخصصي بإربد اثر شج رأسه بأداة حادة من قبل احد المشتركين المتخلفين عن دفع الذمم المستحقة عليهم لفترة طويلة.

واكد طويق في تصريح لوكالة الانباء الاردنية –بترا- اليوم ان عددا من المشتركين في المنطقة ذاتها لم يقوموا بتسديد التزامهم لفترات تتراوح ما بين 14 شهرا وعشرين شهرا منعوا موظفي الشركة من تنفيذ عملية الفصل امس ولوحوا باستخدام العنف ضد كوارد الشركة ان اقدمت على فصل التيار عنهم مما اضطر الشركة ايضا للعمل على توفير الحماية اللازمة لكوادرها بالتنسيق مع الاجهزة الامنية.

وبين طويق ان الشركة لم تقم بفصل التيار عن المشتركين الذين ليس عليهم ذمم لفترات طويلة لافتا الى انه لم يتم فصل التيار عن اي مشترك متأخر عن تسديد الذمم المترتبة عليه خلال الاشهر الماضية.

ونوه طويق الى ان الشركة قد عملت بقرارات وزارة الطاقة المنبثقة من امر الدفاع وراعت بشكل كبير ظروف غالبية المشتركين في مناطق امتيازها في محافظات اربد والمفرق وجرش وعجلون جراء جائحة كورونا وتزامنها مع شهر رمضان المبارك وهي تلجا للفصل كاخر خيار متاح امامها حتى تستطيع تقديم الخدمة لمشتركيها بشكل مستمر دون توقف وبجودة عالية.

ولفت طويق الى ان مجموع الذمم المستحقة للشركة على مشتركيها البالغ عددهم 600 الف مشترك في مناطق الامتياز تزيد عن 60 مليون دينار في الوقت الذي يترتب عليها ذمم قريبة من هذا الرقم لشركة الكهرباء الوطنية المزود للشركة والتي تطالب هي بدورها شركة كهرباء اربد بتسديد التزاماتها.

واكد طويق ان فصل التيار عن المشتركين هو اصعب خيار تحبذه الشركة وتلجا اليه مضطرة رغم ان التعليمات تنص على انه اذا زادت مدة تسديد الفاتورة عن 30 يوما يجوز للشركة فصل التيار الا انها لا تلجا الى استخدام هذا الحق المتاح لها استجابة وتقديرا لظروف المشتركين.

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