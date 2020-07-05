الرئيسية | محليات شويكة: طلبات السياحة العلاجية لم تتوقف

وطنا اليوم-عمان:قالت وزيرة السياحة والآثار، مجد شويكة، الأحد، إن قطاع السياحة والسفر يعتبر من أكبر القطاعات التي تضررت بفعل أزمة كورونا.

وأضافت شويكة، خلال مؤتمر صحفي، في دار رئاسة الوزراء، أن الحكومة مهتمة بحماية القطاع لأهميته.

وأوضحت أنه كان لا بد من إغلاق تام للمنشآت السياحة في المرحلة الأولى من تعامل الحكومة مع أزمة كورونا، ومن ثم كان لا بد من وضع إجراءات لحماية القطاع.

واستمرت الوزيرة قائلة: "كان لا بد من حزمة إجراءات أقرتها الحكومة للدخول بمرحلة التعافي من تبعات الأزمة، والتي كان من خلالها إعادة فتح السياحة الداخلية".

وبيّن أن 4700 مواطن استفادوا خلال 10 أيام من برنامج أردننا جنة.

وأشارت إلى أنه خلال ذروة تعامل الأردن مع الجائحة وصولا إلى المراحل الحالية التي تشهد حالة وبائية جيدة ومستقرة، لم تتوقف طلبات القدوم للأردن للسياحة العلاجية من العديد من دول المنطقة، لما يتمتع به الأردن من سمعة كوجهة علاجية مميزة.

واعتبرت الوزيرة، أن ما أثبته الأردن من قدرة مميزة في إدارة أزمة وباء كورونا على المستوى الصحي تحديدا، زاد من الثقة بالمنظومة الصحية في الأردن ورغبة الزوار بتلقي العلاج في مستشفياتنا وعلى يد كوادرنا الطبية الماهرة.

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