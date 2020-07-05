الرئيسية | محليات دمج 3 هيئات جديدة معنية بقطاع النقل

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة العضايلة إن الحكومة أقرتالتعديلات القانونية لدمج 3 هيئات جديدة تعنى بقطاع النقل لتصبح جميعها تحت مظلة مؤسسة واحدة تسمى هيئة النقل، وتقليص عدد المفوضين في الطيران المدني والنقل.

وعقد وزراء السياحة والآثار والصحة والدولة لشؤون الإعلام ومدير عمليات خلية أزمة كورونا مؤتمرا صحفيا قرابة الخامسة من مساء الأحد في رئاسة الوزراء.

ويتضمن المؤتمر الإعلان عن إجراءات حكومية ضمن محور التعافي والمنعة مرتبطة بالسياحة العلاجية، وخطة خلية الأزمة في التعامل معها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى الحديث عن مستجدات الحالة الوبائية في المملكة.

العضايلة: أقرّ المجلس أيضاً التعديلات القانونيّة اللازمة لتقليص عدد المفوّضين في هيئة الطيران المدني، وهيئة تنظيم النقل إلى ثلاثة مفوّضين بدلاً من خمسة، وذلك بهدف ترشيد الإنفاق وترشيق الأداء.

العضايلة: تأتي هذه القرارات استكمالاً لتنفيذ الحزمة الثانية من البرنامج الاقتصادي الحكومي المتعلق بالإصلاح الإداري، الذي تمّ من خلاله إلغاء عدد من الشركات الحكوميّة، ودمج عدد من الهيئات والمؤسّسات والإدارات، وتقليص أعداد المفوّضين،

العضايلة: أعلنا من قبل فإن خطة هيكلة الجهاز الحكومي والدمج مستمرة وستكون هناك العديد من القرارات المستقبلية في هذا الشأن والتي ستشمل وزارات ومؤسسات أخرى إذ تجري حالياً دراسة هذه القرارات من الفريق الوزاري المختص وتناقش أيضاً من خلال مجلس الوزراء وسنعلن عنها فور التوصل إلى قرارات بشأنها

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