الرئيسية | محليات ضبط 267 متسولا في عمان غالبيتهم من المقتدرين مالياَ

وطنا اليوم-عمان:ضبطت كوار مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية، 267 متسولًا خلال شهر حزيران الماضي، في العاصمة عمان، بحسب الناطق الإعلامي في الوزارة أشرف خريس.

كما بلغ عدد البالغين من المتسولين الذين تم ضبطهم 221، منهم 103 ذكور و118 أناث، فيما بلغ عدد الأحداث المتسولين الذين تم ضبطهم 46، منهم 30 ذكور و16 أناث.

وأوضح ان الدراسات الاجتماعية للمتسولين المضبوطين والتي أجرتها الوزارة تشير إلى أن كل المتسولين الذين تم ضبطهم أصحاء، وقادرون على العمل، وأن غالبيتهم من المقتدرين، لكنهم اتخذوا التسول كمهنة.

وأكد خريس ان التسول محرم شرعًا بحسب الفتوى الصادرة من دائرة الإفتاء العام، وقانون العقوبات ينص بالمادة 381 منه على معاقبة المتسول بمبلغٍ مالي أو الحبس تبعًا لحالة التكرار.

ودعا المسؤول الحكومي، المواطنين إلى عدم التعاطف مع ممتهني التسول للمساهمة بالحد من الظاهرة .

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