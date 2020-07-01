الرئيسية | محليات وزراء في حكومة الرزاز يخالفون تعليمات السلامة العامة

وطنا اليوم-عمان:ستة من الوزراء خالفوا كل تعليمات السلامة العامة التي تنادي بها الحكومة للوقاية من وباء كورونا خلال مشاركتهم يوم الخميس الماضي بحفل غداء أقيم في قاعة مغلقة بنادي الملك حسين زاد عدد المشاركين فيه على الستين شخصاً جلسوا على مائدة واحدة بدون تباعد فقد كان الكتف على الكتف وبلا كمامات سبق ذلك السلام بالمصافحة وفق شهود عيان.

من بين الستة، قام ثلاثة وزراء بالتدخين في الصالة المغلقة في نادي الملك حسين، وهم طارق الحموري ووسام الربضي ومحمد العسعس. فيما قام النائب السابق والاكاديمي المعروف الدكتور محمد القطاطشة ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور زيد عيادات واستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأردنية الدكتور حسن المومني بالطلب منهم باطفاء السجائر، وفق ما علم.

الحموري والربضي استجابا لطلب الاكاديميين الثلاثة فيما اصرّ العسعس على اكمال سيجارته. وهو الامر الذي أثار حفيظة الاكاديميين الثلاثة وكاد أن يتطور إلى ما لا يحمد عقباه لولا تهدئة بعضهم البعض وحرصا على عدم اثارة جلبة عند الداعين للمناسبة.

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