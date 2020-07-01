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وزراء في حكومة الرزاز يخالفون تعليمات السلامة العامة
وطنا اليوم-عمان:ستة من الوزراء خالفوا كل تعليمات السلامة العامة التي تنادي بها الحكومة للوقاية من وباء كورونا خلال مشاركتهم يوم الخميس الماضي بحفل غداء أقيم في قاعة مغلقة بنادي الملك حسين زاد عدد المشاركين فيه على الستين شخصاً جلسوا على مائدة واحدة بدون تباعد فقد كان الكتف على الكتف وبلا كمامات سبق ذلك السلام بالمصافحة وفق شهود عيان.
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