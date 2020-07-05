الرئيسية | محليات الشوبكي: انقطاع توريد النفط العراقي سبب مشاكل للأردن

وطنا اليوم-عمان:قال الخبير في مجال النفط والطاقة المهندس عامر الشوبكي إن وقف تصدير النفط العراقي إلى الأردن سبب عدة مشاكل للمملكة ابرزها إحداث ارباك في مصفاة البترول الأردنية.

وأضاف الشوبكي في تصريحات أن وقف التوريد للأردن عطّل أكثر من 200 صهريج كانت تعمل على نقل النفط، ما سبب قطع ارزاق عائلات اصحاب الصهاريج.

وبيّن أن العراق مطالب بتوضيح اسباب وقت التوريد غير المبرر الذي صدر عن وزارة النفط العراقية بان انخفاض الأسعار هو السبب، منوهاً إلى انه عندما وصلت اسعار النفط إلى 10 دولار لم ينقطع النفط العراقي عن الأردن.

ونوه الشوبكي إلى أن انقطاع التوريد بهذا الشكل مُستغرب من العراق، بالرغم من أن سعر برميل النفط وصل إلى 34 دولاراً لخام برنت.

وأشار إلى أنه لا احد يعرف اذا كان في بنود العقد الموقع مع الأردن يوجد شرط جزائي يُنفذ حال الإخلال بالاتفاقية، مشيراً إلى لأن السعر التفضيلي الذي كان يعطى للأردن لا ينفع العراق ولا الأردن.

ورجح أن يكون توقف التصدير يعود لأسباب سياسية اهمها الحملة التركية على المناطق الكردية في العراق والنفطية في الشمال.

واوضح ان هذا الانقطاع لا يؤثر على المخزون النفطي الأردني.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر