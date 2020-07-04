البطاينة ينفي اعتراض طريقه في إربد

وطنا اليوم-عمان:نفى وزير العمل نضال البطاينة، اعترض طريقه في بلدة حكما بشمال محافظة إربد، مساء السبت.
وقال البطاينة عبر حسابه في موقع “فيسبوك”، إن “خبرا نشر على بعض صفحات التواصل يقول (اعتراض موكب وزير العمل بشمال اربد ببلدة حكما)، مع نشر صور لإطارات مشتعلة”، مؤكدا أن الخبر عبارة عن إشاعة “غريبة”، لا أساس لها من الصحة.
وأضاف البطاينة “صحيح انني كنت مساء الامس في حكما (بها عائلتي وعشيرتي) التي أعتز بها، ولكن لم الحظ شيئا مما اشيع”.
واستغرب البطاينة استخدام كلمة (موكب وزير العمل)، مؤكدا أن الوزير في الأردن لا يسير بموكب وإنما بسيارته فقط.