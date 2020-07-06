الرئيسية | محليات التربية تدرس تقديم العام الدراسي إلى 10 آب

وطنا اليوم-عمان:قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي إن الوزارة تدرس بشكل جدي تقديم موعد بدء العام الدراسي الجديد.

وأضاف النعيمي لإذاعة “حياة إف إم”، اليوم الأحد، أن الوزارة تدرس تقديم العام الدراسي من تاريخ 1-9-2020 إلى تاريخ 10-8-2020، مؤكداً أن القرار النهائي سيصدر خلال الأيام القادمة.

وأوضح أن موعد بدء العام الدراسي القادم ما زال قائما في موعده لغاية اللخظة.

وشدد النعيمي على أن قرار تقديم العام الدراسي الجديد يأتي تحسباً من موجة ثانية من كورونا، بالإضافة لوجود مبرر تربوي سببه وجود فاقد تعليمي لدى الطلبة نتيجة الظروف التي شهدها العام الدراسي الماضي.

وبيّنَ أن الوزارة استفادت كثيرا من كورونا، وأن التعليم الالكتروني أصبح جزءاً أصيلا من التعليم في الأردن، مشيراً أن الوزارة ستدمج ما بين التعليم التقليدي داخل المدارس، والتعليم عن بعد اعتبارا من العام الدرسي الجديد.

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