الرئيسية | محليات سفير الصين في عمان: تجربة الأردن بمكافحة كورونا تستحق التعلم

وطنا اليوم-عمان:قال السفير الصيني في عمان بان ويفانغ، الأحد، إن التجربة الأردنية في مكافحة فيروس كورونا المستجد تستحق التعلم باعتبارها الدولة التي تتمتع بأفضل سيطرة على الوباء من بين الدول العربية.

ولفت السفير إل أن بلاده تتطلع إلى العمل والتعاون مع الأردن لتعميق الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية وبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك.

واضاف أن التحدي الضخم الذي أحدثه الالتهاب الرئوي التاجي الجديد، هو تحذير بأنه لا يمكن لأي بلد أن يكون بمعزل عن الآخر، وأن مستقبل ومصير الصين والوطن العربي مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، مشيرا الى التضامن الذي ابدته الدول العربية مع الصين لمواجهة فيروس كورونا.

واكد السفير ان الصين قدمت الامدادات الطبية إلى كل من مصر والأردن وتونس وقطر و20 دولة عربية، وتبرعت بما مجموعه 8,4 مليون قناع من مختلف الأنواع للدول العربية، وما مجموعه 1,1 مليون شريحة اختبار، ونحو 300 ألف قطعة من الملابس الواقية.

واوضح ان الخبراء الصينيين عقدوا مؤتمرات عبر تقنية التواصل المرئي مع خبراء الصحة في 17 دولة عربية وجامعة الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، تبادلت فيها الخبرات في التشخيص والعلاج الفاعل وحلول الوقاية والسيطرة دون أي تحفظ.

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