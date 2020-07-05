الدوريات الخارجية تنشر نصائح لتجنب احتراق المركبات

وطنا اليوم-عمان:قالت إدارة الدوريات الخارجية في منشور لها على موقع "فيس بوك" الأحد إن إرتفاع درجات الحرارة من احتمالات اندلاع حريق للمركبة، حيث أن أغلب حرائق المركبات يعود سببها إلى الأعطال الميكانيكية أو الكهربائية، ترك المعقمات داخل المركبة أو أقماع السجائر المشتعلة.

ونشرت الإدارة بعض النصائح التي من شأنها تجنب حدوث حريق للمركبة مثل:

1. صيانة وفحص المركبة بشكل دوري في غاية الأهمية لتفادي حرائق السيارات.

2. افحص تسرب السوائل تحت السيارة والخراطيم المتكسرة أو المعطوبة أو التي انكشف معدنها الداخلي أو انعطبت فيها طبقة العزل.

3. تفادى رمي أعقاب السجائر في أي مكان.

4. أثناء القيادة، كن متأهبًا وانتبه لأي تغيير في الأصوات التي تصدرها المركبة خلال تشغيلها، وانبعاثات العادم. قد يعني الصوت الأعلى من المعتاد من العادم، أو الدخان الخارج من العادم أو خروج نار منه، مشاكل أو أضرار في نظام العادم والانبعاثات في السيارة نتيجة للحرارة العالية.