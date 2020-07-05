|
الدوريات الخارجية تنشر نصائح لتجنب احتراق المركبات
وطنا اليوم-عمان:قالت إدارة الدوريات الخارجية في منشور لها على موقع "فيس بوك" الأحد إن إرتفاع درجات الحرارة من احتمالات اندلاع حريق للمركبة، حيث أن أغلب حرائق المركبات يعود سببها إلى الأعطال الميكانيكية أو الكهربائية، ترك المعقمات داخل المركبة أو أقماع السجائر المشتعلة.
1. صيانة وفحص المركبة بشكل دوري في غاية الأهمية لتفادي حرائق السيارات.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|