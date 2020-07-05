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وزير أسبق للرزاز: الاقتطاعات من رواتب الموظفين زادت عن حدها
وطنا اليوم-عمان:قال الوزير الأسبق الدكتور أمين المشاقبة، مخاطبا رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن الإجراءات الحكومية بالاقتطاعات من رواتب الموظفين والعسكريين زادت عن حدها ولابد من ايقافها قبل نهاية العام.
وتاليا ما كتبه المشاقبة:
بعد التحية.. الإجراءات الحكومية بالاقتطاعات من رواتب الموظفين والعسكريين زادت عن حدها ولابد من ايقافها قبل نهاية العام للظروف التي يمر بها المواطن وحيث أنكم أعلنتم بانكم حصلتم من التهرب الضريبي اربعة اضعاف عن العام الماضي.
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