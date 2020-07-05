وزير أسبق للرزاز: الاقتطاعات من رواتب الموظفين زادت عن حدها

وطنا اليوم-عمان:قال الوزير الأسبق الدكتور أمين المشاقبة، مخاطبا رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن الإجراءات الحكومية بالاقتطاعات من رواتب الموظفين والعسكريين زادت عن حدها ولابد من ايقافها قبل نهاية العام.

وطالب الوزير الأسبق المشاقبة بضرورة إعادة صرف مستحقات دعم الخبز، مشيرا إلى أن مواجهة الازمة الاقتصادية بضبط الانفاق يجب ألا يكون على حساب الفقر والبطالة .

وتاليا ما كتبه المشاقبة:

دولة الرئيس عمر الرزاز

بعد التحية.. الإجراءات الحكومية بالاقتطاعات من رواتب الموظفين والعسكريين زادت عن حدها ولابد من ايقافها قبل نهاية العام للظروف التي يمر بها المواطن وحيث أنكم أعلنتم بانكم حصلتم من التهرب الضريبي اربعة اضعاف عن العام الماضي.

وحتى الآن لم يتم صرف سوى 40% بالمائة من همة وطن وعليه حياة المواطنين اهم من عجز الموازنة الدائم.

وارى اهمية اعادة صرف مستحقات دعم الخبز وحيث ان الحكومة لم تلتزم بعدم التعيين ارى ونتيجة لارتفاع حجم البطالة فك القيد والبدء بالتعليمات الحكومية حسب جدول التشكيلات الحكومية لهذا العام والعام الماضي التي لم تكتمل وهناك ضرورة لوقف التسعيرة النفطية شهريا وهبوط اسعار النفط هذا الشهر موشر واضح على عدم الدقة في التعامل مع الموضوع ونرى ان تكون التسعيرة ربعية..

ان مواجهة الازمة الاقتصادية بضبط الانفاق يجب ألا يكون على حساب الفقر والبطالة لان الاثار لهاتين المشكلتين كبيرة على الامن الوطني.. وكل الاحترام