 وطنا نيوز -منع فعالية في الرابيه ضد مخططات الضم الاسرائيلية
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منع فعالية في الرابيه ضد مخططات الضم الاسرائيلية
التاريخ : 04-07-2020 07:29:10 المشاهدات: 1924

وطنا اليوم - منعت قوات الأمن فعالية احتجاجية ضد مخططات ضم الضفة الغربية وغور الأردن، وقامت باحتجاز نحو عشرين ناشطا.

وفي التفاصيل التي وصلت وطنا اليوم كان عدد من النشطاء الشباب، الذين لا تتجاوز أعمارهم العشرين عاما، قد بادروا إلى تنظيم وقفة احتجاجية ضد المخططات الصهيونية، قرب مسجد الكالوتي في منطقة الرابية، بعد ظهر اليوم السبت.

وعند وصولهم إلى مكان الفعالية تفاجؤوا بتواجد مكثف لرجال الأمن، الذين منعوا إقامة الفعالية، واحتجزوا عددا من المشاركين، ومنهم أحداث لم يبلغوا السن القانوني.

وحسب ماعلمت وطنا اليوم يتواجد النشطاء الآن في مركز أمن الشميساني، حيث تجري محاولات إخلاء سبيلهم






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