|
تسجيل 3 إصابات بفايروس كورونا كلها خارجية
*موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن*
(صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة)
*الوضع الوبائي الحالي: مستوى معتدل الخطورة*
السبت 4 تمّوز 2020
*الإصابات والشفاء والفحوصات:*
وطنا اليوم - سُجِّلت اليوم (3) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها خارجيّة، وهي لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، أحدهم أردني، واثنان من جنسيّة أخرى، تمّ التعامل معهما وفق البروتوكول المتّبع.
▪︎وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1150) حالة.
▪︎سُجِّلت أيضاً (6) حالات شفاء لهذا اليوم، جميعها في مستشفى الأمير حمزة.
▪︎تمّ إجراء (6650) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (415385) فحصاً.
*إجراءات أخرى:*
▪︎ تؤكّد وزارة الصحّة ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واستخـدام تطبـيق (أمان) للحماية من مخالـطة الأشخـاص المصـابين، والكشف عن حالات الإصابة – لا قدّر الله – في وقت مبكّر.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|