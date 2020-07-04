تسجيل 3 إصابات بفايروس كورونا كلها خارجية

*موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن*

(صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة)

*الوضع الوبائي الحالي: مستوى معتدل الخطورة*

السبت 4 تمّوز 2020

*الإصابات والشفاء والفحوصات:*

وطنا اليوم - سُجِّلت اليوم (3) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها خارجيّة، وهي لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، أحدهم أردني، واثنان من جنسيّة أخرى، تمّ التعامل معهما وفق البروتوكول المتّبع.

▪︎وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1150) حالة.

▪︎سُجِّلت أيضاً (6) حالات شفاء لهذا اليوم، جميعها في مستشفى الأمير حمزة.

▪︎تمّ إجراء (6650) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (415385) فحصاً.

*إجراءات أخرى:*

▪︎ تؤكّد وزارة الصحّة ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي، واستخـدام تطبـيق (أمان) للحماية من مخالـطة الأشخـاص المصـابين، والكشف عن حالات الإصابة – لا قدّر الله – في وقت مبكّر.