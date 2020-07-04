خليفه يمثل الأردن في مسابقة عالمية لتغطية دور الامن في جائحة كورونا

وطنا اليوم ـ حمزه المرعب الصقور

يمثل الاردن الزميل المصور الصحفي الشاب امير خليفه بمشاركته في المسابقة الدولية التي تقام في كندا والتي تحمل عنوان التغطية الصحفية المصورة للأجهزة الأمنية أثناء جائحة كورونا .

امير ... الشاب الاردني الطموح الذي يسعى بهذه المشاركة الى حصد المركز الاول والجائزة الأولى بإسم الاردن .

امير الذي حمل على عاتقه هذه المسؤولية ، مؤكدا اننا كلنا نضحى من أجل أن تبقى راية الاردن خفاقة عالية في كافة ارجاء المعمورة .

وبدورنا ، ننتظر كلنا وبشغف كبير بعد غد لإعلان نتائج المسابقة التي يهدي مشاركتها الى سيد البلاد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه والى الشعب الاردني واجهزتنا الامنية الباسله .