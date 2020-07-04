وطنا اليوم ـ عمان

فقد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي السبت، سير امتحان الثانوية العامة، في قاعة مدرسة الجيزة الثانوية الشاملة للبنين، حيث تقدم الطلبة لأداء الامتحان في مبحث اللغة الإنجليزية في جلسته الأولى ولكافة الفروع التعليمية.



ودعا جميع الكوادر القائمة على الامتحان إلى العمل بروح الفريق وتكامل الأدوار لتهيئة البيئة الامتحانية الملائمة للطلبة، وتطبيق إجراءات البروتوكول الصحي بما يضمن سلامة الطلبة، وجميع الكوادر القائمة على الامتحان.

وبين الدكتور النعيمي، أن الامتحان سار اليوم بسلاسة وأريحية، في ظل التزام الطلبة بالتعليمات الناظمة للامتحان والاجراءات الصحية والإرشادات التربوية.

وثمن وعي أولياء أمور الطلبة، وتعاونهم في تهيئة البيئة الامتحانية المناسبة للطلبة، وعدم التجمهر في محيط قاعات الامتحان، داعياً إياهم إلى طمأنة أبنائهم وإبعادهم عن أي قلق أو ضغوط نفسية قد تنعكس على أدائهم في الامتحان.

كما دعا الدكتور النعيمي إلى إيلاء الطلبة من ذوي الإعاقات كل الاهتمام، وتوفير كل ما من شأنه تهيئة البيئة الامتحانية المناسبة لهم.

وأعرب عن شكره للمراقبين ورؤساء القاعات، ولجان الإشراف في المركز والميدان لإدارتهم الامتحان بكفاءة، مثمناً دور الجهات والمؤسسات الوطنية المساندة للوزارة ونقابة المعلمين ووسائل الإعلام المختلفة لمساندتها الوزارة في تنفيذ اجراءات عقد الامتحان وإنجاحه.

من جانبه تفقد أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة عدداً من قاعات الامتحان في عمان والسلط شملت مدارس الجندويل الثانوية للبنات، وأم كثير الثانوية للبنات، وعبدالحافظ العزب الثانوية للبنين، والبلقاء الثانوية للبنات والبيادر الثانوية للبنات.

بدورها تفقدت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، اليوم عدداً من قاعات الامتحان في مدارس أبو عليا الثانوية للبنات في لواء ماركا، والريادية الدولية في لواء الجامعة، وأبو علندا الثانوية للبنات وزيد بن حارثة في لواء القويسمة.

واطلع الأمينان العامان، على سير الامتحان في تلك القاعات، مبدين ارتياحهما لمجرياته، فيما جالت فرق ولجان إشرافيه من الوزارة على مختلف المدارس التي يعقد فيها الامتحان.

وتقدم للامتحان في مبحث اللغة الإنجليزية، في جلسته الأولى 140.373 مشتركاً ومشتركة من كافة الفروع الأكاديمية والمهنية.

فيما تقدم للجلسة الثانية في مبحث علوم الحاسوب، 12.374 مشتركاً ومشتركة من طلبة الدراسة الخاصة ( غير النظاميين )، في الفروع الأكاديمية والمهنية.

وكان مديرو التربية والتعليم قد التقوا رؤساء القاعات يوم أمس الجمعة للتأكيد على تطبيق الإجراءات الناظمة لعقد الامتحان بما يضمن التيسير على الطلبة، ومنحهم حقهم في الوقت الذي أضافته لهم الوزارة على مدة الامتحان "ال عشرون " دقيقة، وتذكيرهم بآلية تعبئة نموذج القارئ الضوئي، وتوفير سبل الراحة لهم أثناء تقديم الامتحان.