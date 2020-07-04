وطنا نيوز -"السير" تحذر السائقين في الأردن بعد حوادث احتراق المركبات مؤخراً

الرئيسية | محليات "السير" تحذر السائقين في الأردن بعد حوادث احتراق المركبات مؤخراً

وطنا اليوم ـ عمان أصبحت ظاهرة احتراق المركبات في الأردن، تثير الذعر والقلق لدى الأردنيين، بعد ازديادها في الآونة الأخيرة.



وكان آخر هذه الحوادث احتراق مركبة في العاصمة عمان أثناء مسيرها، اذ حالت العناية الإلهية دون اصابة سائقها جراء الحريق.



إدارة السير المركزية حثت الأردنيين إلى الحرص على وجود طفاية حريق في مركباتهم، لتفادي والحد من انتشار الحريق أو لتقديم المساعدة للآخرين في الوقت المناسب، في مثل هذه الحوادث حال حدوثها لا قدر الله.



وقالت إدارة السير في منشور لها عبر حسابها على الفيسبوك، السبت: "من الأغلى؟



حياتك ... عائلتك ... سيارتك ...أم طفاية الحريق!!.. فاحرص على وجود طفاية حريق في مركبتك."



وأوضحت أن النوع الأنسب من الطفايات لاستخدامه في اخماد حرائق المركبات هو: طفاية البودرة، ولا يجوز استخدام الأنواع التي تحتوي على الماء، خصوصا عند احتراق المحرك حتى لا تزيد من انتشاره.

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