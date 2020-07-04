الرئيسية | محليات السجن 20 عاما لقاتل زوجته خنقا بيديه جنوب عمان

وطنا اليوم ـ عمان أثارت اسدلت محكمة الجنايات الكبرى الستار على جريمة قتل ارتكبها زوج بحق زوجته العشرينية بعد أن قضت بوضعه بالاشغال المؤقتة مدة 20 عاما.



وفي التفاصيل فان الزوجة المجني عليها وهي من سكان مناطق جنوب عمان كانت على خلاف مع زوجها المتهم وتقدمت بشكوى قبل ارتكاب الجريمة بفترة قليلة أمام المحكمة الشرعية، وعلى أثر ذلك قام بخنقها بيديه بطريقة كتم النفس داخل منزله حيث وضع كلتا يديه على فمها وأنفها وضغط عليها حتى تأكد انها فارقت الحياة، وبعدها قام بفتح الغاز وأخذ ابنائه وغادر المنزل والقى بمفتاح المنزل داخله حتى يوهم الجميع أنها توفت خنقا بالغاز.



وكشف تقرير الطب الشرعي أن الوفاة كانت خنقا بكتم النفس وليس خنقا بالغاز وانه عندما فتح الغاز كانت متوفاة أصلا.



وعليه قضت المحكمة بتجريمه بجناية القتل القصد، وقررت وضعه بالاشغال المؤقتة مدة عشرين عاما.



ويذكر أن القرار قابلا للطعن أمام محكمة التمييز.











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