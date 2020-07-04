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محاولة غش فاشلة: ضبط شخص ارتدى ملابس نسائية وحاول تأدية امتحان الثانوية العامة بدلاً من إحدى الطالبات .
وطنا اليوم-قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن مشرفي إحدى قاعات الثانوية العامة ورجال الأمن العام وعناصر من الشرطة النسائية المتواجدين لحماية امتحانات الثانوية العامة في لواء الرصيفة اشتبهوا بشخص حاول تقديم الامتحان اليوم وكان يغطي وجهه ويرتدي ملابس نسائية ، حيث جرى ضبط الشخص بالتعاون مع مشرفي القاعة وبعد تدقيق هويته تبين بأنه شاب انتحل شخصية طالبة وحاول تقديم الامتحان نيابة عنها ، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه .
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