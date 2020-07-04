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اشتراطات صحية لمراكز ومدارس التربية الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة
وطنا اليوم ـ عمان
صدر عن وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدليل الخاص بالاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية لمراكز ومدارس التربية الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث اشتمل الدليل على حزمة من الإجراءات التي تكفل التباعد الاجتماعي والمحافظة على النظافة والتعقيم ومراقبة استمرار ارتداء العاملين والملتحقين بهذه المراكز والمدارس للكمامات والقفازات، والمواظبة على غسل أيديهم وتعقيمها، كما بيّن الدليل ضرورة تعقيم الأدوات والوسائل التعليمية والوسائل المساندة، كما أوجب الدليل القيام بتهوية الغرف وتعقيم مقابض الأبواب والأسطح كافة التي يحدث اتصال معها بشكل دائم.
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