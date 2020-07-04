الرئيسية | محليات اشتراطات صحية لمراكز ومدارس التربية الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة

وطنا اليوم ـ عمان صدر عن وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدليل الخاص بالاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية لمراكز ومدارس التربية الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث اشتمل الدليل على حزمة من الإجراءات التي تكفل التباعد الاجتماعي والمحافظة على النظافة والتعقيم ومراقبة استمرار ارتداء العاملين والملتحقين بهذه المراكز والمدارس للكمامات والقفازات، والمواظبة على غسل أيديهم وتعقيمها، كما بيّن الدليل ضرورة تعقيم الأدوات والوسائل التعليمية والوسائل المساندة، كما أوجب الدليل القيام بتهوية الغرف وتعقيم مقابض الأبواب والأسطح كافة التي يحدث اتصال معها بشكل دائم.



كما ألزم الدليل المراكز والمدارس المعنية باستقبال نسبة لا تزيد عن 50% من طاقتها الاستيعابية بحيث إذا كان عدد الطلاب الملتحقين يشكل نسبة 100% من طاقة المركز أو المدرسة الاستيعابية، فيجب أن يكون دوام الطلاب بالتناوب بحيث يستقبل المركز نصفهم خلال اليوم ثم النصف الآخر في اليوم التالي وهكذا. وفي السياق نفسه، فإن فرق وزارتي التربية والتعليم والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سوف تقوم بزيارات تفقدية دورية للتأكد من تطبيق محتوى الدليل، وسوف يتم إغلاق أي مركز أو مدرسة للتربية الخاصة يثبت مخالفتها لأي من الشروط أو الضوابط الواردة فيه وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة.



هذا وقد كانت وزارة الصناعة والتجارة قد صرحت بفتح قطاعات إضافية خلال الأسبوع الماضي، من بينها مراكز ومدارس التربية الخاصة، وذلك في ضوء تدارك الضرر الذي لحق بالطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة جرّاء الانقطاع عن الجلسات التعليمية والتأهيلية خلال الفترة الماضية.

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