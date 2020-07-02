شاهد بالاسماء .. تمديد انتداب عدد من القضاة

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وطنا اليوم ـ عمان

قرر المجلس القضائي تمديد انتداب عدد من القضاة لمدة ثلاثة اشهر وذلك استناداً لأحكام المادة (22/ب) من قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة 2014 وتعديلاته.



والقضاة المقرر انتدابهم هم:



- قاضي محكمة التمييز سميح سعيد سمحان قاضياً لدى المحكمة الإدارية العليا



- رئيس تنفيذ محكمة العقبة الابتدائية توفيق علي التوايهة قاضياً لدى محكمة العقبة الابتدائية



- رئيس تنفيذ محكمة الكرك الابتدائية معن عبدالوهاب المبيضين قاضياً لدى محكمة الكرك الابتدائية



- قاضي محكمة الكرك الابتدائية عزام فلاح المعايطة رئيساً للتنفيذ لدى محكمة الكرك الابتدائية



- قاضي محكمة صلح وادي موسىى- البتراء بلال حسين ملكاوي قاضياً لدى سلطة اقليم البتراء التنموي السياحي



- قاضي محكمة صلح أحداث عمان سحر اسماعيل عبدالعال قاضياً لدى محكمة بداية أحداث عمان



- قاضي محكمة الطفيلة الابتدائية موسى احمد الحسنات قاضياً لدى محكمة بلدية الطفيلة



- قاضي تنفيذ محكمة مادبا الابتدائية أمجد عارف طهبوب قاضياً لدى محكمة مادبا الابتدائية



- قاضي محكمة صلح عجلون أيمن عبدالله الربابعه قاضياً لدى محكمة عجلون الابتدائية



- قاضي محكمة صلح الطفيلة رامي فرحان الزيدانيين قاضياً لدى محكمة الطفيلة الابتدائية



- قاضي محكمة صلح الوسطية يزيد محمود نوافله قاضياً لدى محكمة بلدية الوسطية



- قاضي محكمة صلح القصر معين خلف السحيمات قاضياً لدى محكمة بلدية شيحان



- مدعي عام محكمة صلح المزار الجنوبي سائد شراري البيايضة قاضياً لدى محكمة صلح عي



- قاضي محكمة صلح الأغوار الشمالية اسلام صالح ردايدة قاضياً لدى محكمة بلدية طبقة فحل



- قاضي محكمة صلح السلط الدكتور محمد عبدالله أبو حماد قاضياً للتنفيذ لدى محكمة السلط الابتدائية



- قاضي محكمة صلح الأغوار الشمالية هلال ابراهيم الخطيب مدعياً عاماً لدى محكمة صلح الأغوار الشمالية



- قاضي محكمة صلح جرش اريج ابراهيم إرحيل قاضياً للتنفيذ لدى محكمة جرش الابتدائية



- قاضي محكمة صلح الجيزة إلياس فؤاد أبو جريس قاضياً لدى محكمة بلدية الجيزة



- قاضي محكمة صلح إربد مأمون محمود كنعان قاضياً للتنفيذ الحكم لدى محكمة أحداث إربد



- مدعي عام محكمة صلح الجيزة حسام علي العبادي مدعياً عاماً للتحقيق في قضايا الأحداث



- قاضي محكمة صلح المزار الشمالي علاءالدين "محمد نور" العزام قاضياً لدى محكمة بلدية المزار الشمالي



- مدعي عام محكمة صلح ناعور ظاهر عبدالكريم القعيشيش مدعياً عاماً للتحقيق في قضايا الأحداث



- قاضي محكمة صلح العقبة هدى هشام بيدس قاضياً للحكم لدى محكمة أحداث العقبة



- قاضي محكمة صلح عمان تحسين فارس الماضي قاضياً لدى محكمة أملاك الدولة



- قاضي محكمة صلح السلط منار ابراهيم الحسن قاضياً لدى محكمة بلدية السلط



- قاضي محكمة صلح اربد محمد شريف حسونه قاضياً لدى محكمة بلدية اربد

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