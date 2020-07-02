شاهد بالاسماء .. تمديد انتداب عدد من القضاة

وطنا اليوم ـ عمان
قرر المجلس القضائي تمديد انتداب عدد من القضاة لمدة ثلاثة اشهر وذلك استناداً لأحكام المادة (22/ب) من قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة 2014 وتعديلاته.
والقضاة المقرر انتدابهم هم:
- قاضي محكمة التمييز سميح سعيد سمحان قاضياً لدى المحكمة الإدارية العليا
- رئيس تنفيذ محكمة العقبة الابتدائية توفيق علي التوايهة قاضياً لدى محكمة العقبة الابتدائية
- رئيس تنفيذ محكمة الكرك الابتدائية معن عبدالوهاب المبيضين قاضياً لدى محكمة الكرك الابتدائية
- قاضي محكمة الكرك الابتدائية عزام فلاح المعايطة رئيساً للتنفيذ لدى محكمة الكرك الابتدائية
- قاضي محكمة صلح وادي موسىى- البتراء بلال حسين ملكاوي قاضياً لدى سلطة اقليم البتراء التنموي السياحي
- قاضي محكمة صلح أحداث عمان سحر اسماعيل عبدالعال قاضياً لدى محكمة بداية أحداث عمان
- قاضي محكمة الطفيلة الابتدائية موسى احمد الحسنات قاضياً لدى محكمة بلدية الطفيلة
- قاضي تنفيذ محكمة مادبا الابتدائية أمجد عارف طهبوب قاضياً لدى محكمة مادبا الابتدائية
- قاضي محكمة صلح عجلون أيمن عبدالله الربابعه قاضياً لدى محكمة عجلون الابتدائية
- قاضي محكمة صلح الطفيلة رامي فرحان الزيدانيين قاضياً لدى محكمة الطفيلة الابتدائية
- قاضي محكمة صلح الوسطية يزيد محمود نوافله قاضياً لدى محكمة بلدية الوسطية
- قاضي محكمة صلح القصر معين خلف السحيمات قاضياً لدى محكمة بلدية شيحان
- مدعي عام محكمة صلح المزار الجنوبي سائد شراري البيايضة قاضياً لدى محكمة صلح عي
- قاضي محكمة صلح الأغوار الشمالية اسلام صالح ردايدة قاضياً لدى محكمة بلدية طبقة فحل
- قاضي محكمة صلح السلط الدكتور محمد عبدالله أبو حماد قاضياً للتنفيذ لدى محكمة السلط الابتدائية
- قاضي محكمة صلح الأغوار الشمالية هلال ابراهيم الخطيب مدعياً عاماً لدى محكمة صلح الأغوار الشمالية
- قاضي محكمة صلح جرش اريج ابراهيم إرحيل قاضياً للتنفيذ لدى محكمة جرش الابتدائية
- قاضي محكمة صلح الجيزة إلياس فؤاد أبو جريس قاضياً لدى محكمة بلدية الجيزة
- قاضي محكمة صلح إربد مأمون محمود كنعان قاضياً للتنفيذ الحكم لدى محكمة أحداث إربد
- مدعي عام محكمة صلح الجيزة حسام علي العبادي مدعياً عاماً للتحقيق في قضايا الأحداث
- قاضي محكمة صلح المزار الشمالي علاءالدين "محمد نور" العزام قاضياً لدى محكمة بلدية المزار الشمالي
- مدعي عام محكمة صلح ناعور ظاهر عبدالكريم القعيشيش مدعياً عاماً للتحقيق في قضايا الأحداث
- قاضي محكمة صلح العقبة هدى هشام بيدس قاضياً للحكم لدى محكمة أحداث العقبة
- قاضي محكمة صلح عمان تحسين فارس الماضي قاضياً لدى محكمة أملاك الدولة
- قاضي محكمة صلح السلط منار ابراهيم الحسن قاضياً لدى محكمة بلدية السلط
- قاضي محكمة صلح اربد محمد شريف حسونه قاضياً لدى محكمة بلدية اربد