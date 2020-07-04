المجالي: التقاعد المبكر له تأثيره المالي على المؤسسة ويحتاج إلى آلية تنسيق

وطنا اليوم - قال الناطق الرسمي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، إن أي إحالات على التقاعد يجب أن تكون ضمن آلية تنسيق بين الحكومة والمؤسسة، حسب توجيهات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.

وأضاف المجالي إن مؤسسة الضمان ضد سياسة الإحالة المبكرة للتقاعد، نظرا لتأثيرها المباشر على المؤسسة، واذا كان هناك إحالات للتقاعد فإنها تحتاج إلى حلول، بحيث تتحمل الحكومة جزء من العبء.

وتابع: موقفنا من التقاعد المبكر جاء نظرا لتأثيره على النظام المالي، ولذلك كان قرار مجلس الوزراء يشمل من بلغت خدمتهم 30 عاما، ولم يتحدث عن أية مدة أخرى