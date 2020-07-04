الرئيسية | محليات الرزاز يختلي بوزرائه

يعقد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز يوم السبت خلوة حكومية بحضور وزراء حكومته. وتأتي الخلوة لمناقشة كافة القضايا الراهنة، على شكل مراجعة للأولويات والانجازات، وحجم المنجزات ومتطلبات المرحلة التي يجب التركيز وخلال الخلوة تستعرض بعض الوزارات اولوياتها للمرحلة القادمة، اضافة الى انجازتها في المرحلة الماضية، وسيكون لجائحة كورونا نصيب الاسد من النقاشات الحكومية. وتعقد الحكومة مثل هذه الاجتماعات خارج إطار الدوام الرسمي بشكل دوري.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر