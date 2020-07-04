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الرزاز يختلي بوزرائه
يعقد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز يوم السبت خلوة حكومية بحضور وزراء حكومته.
وتأتي الخلوة لمناقشة كافة القضايا الراهنة، على شكل مراجعة للأولويات والانجازات، وحجم المنجزات ومتطلبات المرحلة التي يجب التركيز
وخلال الخلوة تستعرض بعض الوزارات اولوياتها للمرحلة القادمة، اضافة الى انجازتها في المرحلة الماضية، وسيكون لجائحة كورونا نصيب الاسد من النقاشات الحكومية.
وتعقد الحكومة مثل هذه الاجتماعات خارج إطار الدوام الرسمي بشكل دوري.
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