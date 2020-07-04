آلية التعامل مع الماسح الضوئي في امتحان اللغة الانجليزية لامتحان التوجيهي

وطنا اليوم - اصدرت وزارة التربية دليلا للتعامل مع مادة اللغة الانجليزية في الجلسة الثانية لامتحان الثانوية العامة التوجيهي الذي يعقد اليوم السبت، كون نموذج الماسح الضوئي باللغة العربية.

وبينت الوزارة للطلبة، ان الإجابة A في الماسح الضوئي يقابلها «أ» والإجابة B يقابلها «ب» اما الإجابة C فتعني «ج» والإجابة D يقابلها «د».

اما فيما يتعلق بالإجابة بـ»صح او خطأ»، فبينت الوزارة أن صح «trou» يقابلها «أ» أما خطأ «false» فيقابلها «ب». وشددت الوزارة على ضرورة الانتباه لترتيب الدوائر في ورقة الأسئلة، فالخيار الأول يقع جهة اليسار في حين يقع الخيار الأول في ورقة الماسح الضوئي جهة اليمين. وتعقد اليوم الجلسة الثانية في الامتحان العام لطلاب الثانوية العامة التوجيهي، حيث يتقدم الطلبة النظاميين في الفروع الأكاديمية والمهنية وطلبة الدراسة الخاصة في مختلف الفروع الأكاديمية والمهنية بمبحث اللغة الانجليزية.

فيما تعقد الجلسة الثانية لمبحث الحاسوب لطلبة الدراسة الخاصة بكافة فروعها في مبحث الحاسوب ومدة كل جلسة ساعة ونصف وتبدأ الجلسة الأولى الساعة العاشرة صباحا اما الجلسة الثانية فتعقد الساعة الثانية عشرة.

وأكدت الوزارة إضافة 20دقيقة على وقت الامتحان بدءا من اليوم السبت.

إلى ذلك، أكد امين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، ان الوزارة ستدرس كافة الملاحظات الواردة من الميدان وتتخذ القرارات المناسبة دائما لمصلحة الطالب.

وأشار العجارمة لوطنا اليوم انه تم اضافة 20دقيقة للاختبارات المقبلة، مؤكدا أن شكاوى ضيق الوقت دائما ما تتكرر في كل سنة لا سيما في امتحاني «الرياضيات» و»العربي تخصص».

وأكد أن جميع الأسئلة في كافة الاختبارات تراعي الفروق بين الطلبة وضمن 3 مستويات «الطالب المتوسط والعادي والجيد» وان امر الأسئلة والوقت وكل ما يخص الامتحانات يتم بطرق علمية مدروسة.