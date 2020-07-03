 وطنا نيوز -التربية: الوقت الإضافي بامتحان التوجيهي مدفوع الأجر
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التربية: الوقت الإضافي بامتحان التوجيهي مدفوع الأجر
التاريخ : 04-07-2020 09:29:02 المشاهدات: 1127

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي احتساب اجرة الوقت الاضافي والبالغ 20 دقيقة لكل جلسة للعاملين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2020 من بداية الامتحان 

وأشار الدكتور النعيمي أن هذا حق يجب ان يتم العمل به فورا، مؤكدا أن القرار يشمل جميع العاملين داخل المراكز والقاعات الامتحانية من رؤساء للقاعات ومراقبين.

 وحول سير اليوم الأول من الامتحان العام للثانوية العامة، أشار النعيمي إلى أنه لم ترد اي ملاحظات جوهرية ولم ترد اي ملاحظة حول الأسئلة او بنية الامتحان وأن ما ورد هو شكوى من الوقت وهو امر طبيعي يحصل في كل امتحان لافتا إلى أن الوقت عنصر مهم من أركان الامتحان. 

وأكد النعيمي إلى أن الوزارة ومن جوهر عملها تأخذ كافة الملاحظات الواردة من الميدان دون إهمال اي شكوى او ملاحظة من خلال الغرفة الإدارية وغرفة العمليات في إدارة الامتحانات وان الغرف تتلقى الاتصالات المباشرة بما يختص بطبيعة عملها، موضحا أن هناك قرارات يتم العودة بها الى الوزير كتمديد الوقت مثلا والباقي أمور فنية وادارية يتم حلها من قبل المسؤولين المتواجدين. 

وحول خطأ النماذج للفرع الادبي في مادة الرياضيات، أشار الوزير الى انه خطأ عادي تم من خلال قلب الأوراق، أي أصبحت اي ورقة 3 مكان ورقة 2 وتم حصر هذه الأوراق وكانت 1979 ورقة فقط عندما تم التدقيق وجد 22 ورقة فقط لم يقم الطلاب بمطابقة التسلسل بين رقم السؤال ورقم الصفحة رغم تنبيههم إلى ذلك، مشيرا الى ان لجان التصحيح انهت تصحيح اوراق الإجابات ورصدت لهم علامات من واقع ورقة الإجابة


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