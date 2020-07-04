المشاقبة للرزاز : الاقتطاعات من رواتب الموظفين والعسكريين زادت عن حدها

وطنا اليوم - وجه وزير التنمية الاجتماعية السابق د. امين المشاقبة رسالة الى رئيس الوزراء د. عمر الرزاز طالب من خلالها ايقاف الاقتطاعات الحكومية من رواتب الموظفين التي زادت عن حدها وفق المشاقبة .

وفيما يلي نص الرسالة :.

دولة الرئيس عمر الرزاز.

بعد التحية.

الإجراءات الحكومية بالاقتطاعات من رواتب الموظفين والعسكريين زادت عن حدها ولابد من ايقافها قبل نهاية العام للظروف التي يمر بها المواطن وحيث انكم اعلنتم بانكم حصلتوا من التهرب الضريبي اربعة اضعاف عن العام الماضي.

وحتى الان لم يتم صرف سوى ٤٠/ بالمائة من همة وطن وعلية حياة المواطنين اهم من عجز الموازنة الدائم وارى اهمية اعادة صرف مستحقات دعم الخبز وحيث ان الحكومة لم تلتزم بعدم التعيين ارى ونتيجة لارتفاع حجم البطالة فك القيد والبدء بالتعليمات الحكومية حسب جدول التشكيلات الحكومية لهذا العام والعام الماضي التي لم تكتمل.

كما ان هناك ضرورة لوقف التسعيرة النفطيةشهريا وهوبوط اسعار النفط هذا الشهر موشر واضح على عدم الدقة في التعامل مع الموضوع ونرى ان تكون التسعيرة ربعية ان مواجهة الازمة الاقتصادية بضبط الانفاق يجب ان لا يكون على حساب الفقر والبطالة لان الاثار لهاتين المشكلتين كبيرة على الامن الوطن.

وكل الاحترام.